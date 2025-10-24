Muğla'da feci ölüm: Mermer kesme makinesine başı sıkıştı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan 54 yaşındaki Yılmaz Topal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
İş yerinde çalışan Yılmaz Topal (54) henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı.
Topal, mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- İşçi
- Ölüm
- Muğla Yatağan