Muğla'da feci ölüm: Dalış yaparken sürat teknesi çarptı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan Şevket Kaplan, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tekneyi kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla’nın Ortaca ilçesinde H.İ. yönetimindeki bir sürat teknesi, Sarıgerme Sahili’nde ilerlerken o sırada denizde şinorkel ile dalış yapan Şevket Kaplan’a çarptı.
Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda, Şevket Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı.
Olayla ilgili Soruşturma sürüyor.
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