Muğla'da firari terör örgütü üyesi yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla terör suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari Menteşe’de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ortak bir çalışma yürütüldü.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şüpheli tespit edildi. Şüpheli, "Silahlı Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

