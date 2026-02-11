Muğla'da fırtına alarmı. Bodrum ve Milas'ta okullar tatil edildi

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.



EGE İÇİN SEL UYARISI



Meteoroloji'den Ege Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Bazı yerlerde metrekareye 100 kg yağış düşmesi bekleniyor. Sel ve su baskınları yaşanabileceği yönünde tahminler var.



Sabah ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla illeri ile Manisa ve Balıkesir’in batısı) ile Antalya’nın batı ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.