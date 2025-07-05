Muğla'da genç kadının şüpheli ölümü

Fethiye'de 30 yaşındaki Ebru Yıldız'ın evinde cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Muğla'da genç kadının şüpheli ölümü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak’ta oturan Ebru Yıldız’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız’ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ebru Yıldız’ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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