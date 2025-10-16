Muğla'da göçmen kaçakçılarına tutuklama

Kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda İzzettinköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince durdurulan araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.A. ile yabancı uyruklu S.A. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.