Muğla’da hastanede korkutan yangın

Menteşe Devlet Hastanesi'nde elektrikten çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin zamanında müdahale etmesi sonucunda söndürüldü.

Muğla’da hastanede korkutan yangın

Menteşe Devlet Hastanesi acil servis pansuman odasında elektrikten çıktığı belirlenen yangını fark eden hastane personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve hastane personelinin zamanında yapılan müdahalesi sonucunda hastanede çıkan yangın söndürüldü.

Muğla’da hastanede korkutan yangın - 1

sebebi ile hizmet veremeyen hastane, yangının söndürülmesi ile tekrar hizmet vermeye başladı.

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