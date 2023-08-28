Muğla’da hastanede korkutan yangın

Menteşe Devlet Hastanesi acil servis pansuman odasında elektrikten çıktığı belirlenen yangını fark eden hastane personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve hastane personelinin zamanında yapılan müdahalesi sonucunda hastanede çıkan yangın söndürüldü.