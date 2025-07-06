Muğla'da iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Muğla Fethiye'de Turgut A'nın kullandığı minibüs, trafik ışıklarında, Meryem İ. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada savrulan minibüs, kavşaktaki yönlendirme tabelasına çarparak durabildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da olduğu toplam 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve alternatif güzergahlardan sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.