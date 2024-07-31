Muğla'da iki noktada orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Dörttepe mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.
Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
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