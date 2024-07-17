Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Fransız uyruklu N.L. idaresindeki otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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