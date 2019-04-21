Aydın Baltacı yönetimindeki otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Karakaya Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Özmen idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Hatice ve Ahmet Baltacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile diğer araçtaki Kenan Süha Bayram yaralandı.
75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Aydın Baltacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın Baltacı yönetimindeki otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Karakaya Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Özmen idaresindeki otomobille çarpıştı.