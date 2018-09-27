Muğla'nın Menteşe ilçesinde Mestan Tuncer yönetimindeki otomobil, Muğla-Ula Karayolu Gülağzı mevkisindeki kavşakta, Selman Öztoprak'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Serkan Avcı, Rus uyruklu Elvas Nazarova, Elif Sakık, Aysun Baytaş ve Yazgül Göksu yaralandı.
Yaralılara 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken otomobilde sıkışan Selman Öztoprak olay yerinde hayatını kaybetti. Elvas Nazarova ise kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Muğla-Ula Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Mestan Tuncer yönetimindeki otomobil, Muğla-Ula Karayolu Gülağzı mevkisindeki kavşakta, Selman Öztoprak'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.