Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

B.A idaresindeki 41 LH 811 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 AKM 341 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, B.A'nın kullandığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.