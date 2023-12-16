Muğla'da ilginç olay: Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti

İlginç olay Menteşe ilçe merkezinde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre; gece yolda kalan bir aracı gideceği noktaya götürmek için yardımcı koşan kişiler, çalışan bir araç ile yolda kalan diğer aracın arasına bir genci uzattı.

İtme işleminde kullanılacak olan aracın ön kaportası üzerine uzanan bir şahıs hareket eden araçtan aldığı güçle ayaklarını öndeki aracın arka tamponuna dayayarak tehlikeyi aldırış etmeden öndeki aracın gideceği noktaya ulaştırılmasına bu şekilde yardımcı olmaya çalıştı.

