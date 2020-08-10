Muğla'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.



Ali Dereli idaresindeki 48 S 2519 plakalı midibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.



İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.