Muğla'da jet ski ile kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan Yalçın Gümüşsoy, jet skiyle denize açıldı. Gümüşsoy'un kullandığı jet ski, bir süre sonra Hamam Koyu'nda bir teknenin halatına takılarak devrildi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralının başka bir bot vasıtasıyla Sarsala Koyu'na intikal ettirildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.



Burada Sahil Güvenlik botunda sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.



İş insanı Gümüşsoy'un cenazesi, ekipler tarafından karaya getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemesi yapılan Gümüşsoy'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan iş insanı Yalçın Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.