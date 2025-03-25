Muğla'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Muğla'da Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlılara yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler H.A. (38), A.E. (41) ve H.K. (43), suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 3 el dedektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 hilti, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.