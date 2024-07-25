Muğla'da kadın cinayeti: Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Bodrum ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Hüsne Topal hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı.

Muğla'da kadın cinayeti: Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Olay ’un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında eski eşi Hüsne Topal’ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40), Topal’ı dışarı çağırdı.

Muğla'da kadın cinayeti: Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı - 1

Bir müddet konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A.'nın darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal’ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal’ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan ’a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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