Muğla’da kadın cinayeti: Öldürdü, aynı silahla intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 yaşındaki Derya Tekin evinde öldürüldü.

Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) cansız bedenini buldu.



Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.



Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.