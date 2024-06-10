Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'da Nurettin Akdeniz'in kullandığı kamyonet, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Köyceğiz ilçesi Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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