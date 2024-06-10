Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

'da Nurettin Akdeniz'in kullandığı kamyonet, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Köyceğiz ilçesi Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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