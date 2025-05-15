Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Umutcan Güçlü hayatını kaybetti.

Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

'nın ilçesinde Umutcan Güçlü idaresindeki ile B.U. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Güçlü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulup yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güçlü'yü özel bir hastaneye kaldırdı.

Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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