Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Umutcan Güçlü idaresindeki motosiklet ile B.U. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Güçlü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulup yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güçlü'yü özel bir hastaneye kaldırdı.

Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.