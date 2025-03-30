Muğla'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.



Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.