Muğla'da kayalıkta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

15.11.2025 18:18

DHA

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, ekipler tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Süleyman Söğüt’e ait 4 keçi, 12 Kasım'da sarp kayalık bölgede mahsur kadı. Söğüt, keçilerini kendi çabasıyla kurtaramayınca Fethiye AKUT ekibinden dün saat 13.30 sıralarında yardım istedi. 

 

AKUT ekibi, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla keçileri halat yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çekerek kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen keçiler, sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Süleyman Söğüt, AKUT ekibine teşekkür etti.