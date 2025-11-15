Muğla'da kayalıkta mahsur kalan keçiler kurtarıldı
15.11.2025 18:18
DHA
Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, ekipler tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Süleyman Söğüt’e ait 4 keçi, 12 Kasım'da sarp kayalık bölgede mahsur kadı. Söğüt, keçilerini kendi çabasıyla kurtaramayınca Fethiye AKUT ekibinden dün saat 13.30 sıralarında yardım istedi.
AKUT ekibi, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla keçileri halat yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çekerek kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen keçiler, sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Süleyman Söğüt, AKUT ekibine teşekkür etti.