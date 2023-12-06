Muğla'da, kayıp bipolar hastası aranıyor

Muğla'da, dünden beri haber alınamayan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Selçuk Doğan (37) için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'da, kayıp bipolar hastası aranıyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Selçuk Doğan'dan, dün evinden çıktığından beri alınamıyor.

Doğan'ın hayatından endişe eden yakınları, polise kayıp ihbarı yaptı. Polis ekipleri, Doğan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ağabeyi Doğan Doğan, "Kardeşimi görenlerin güvenlik güçlerine teslim etmesini rica ediyorum. Aramadığımız yer kalmadı. Şu ana kadar bir sonuç alamadık. Kendisi bipolar hastası" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...