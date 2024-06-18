Muğla’da kaza! 2'si çocuk 5 kişi yaraladı

Edinilen bilgiye Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi mevkiinde hareket halindeki 35 BON 41 plakalı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Takla atarak yan yatan aracın kazası sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermemi sonrası olay yerine 112 ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada araç içinde bulunan 3 yetişkin ve 2 çocuk yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar 112 sağlık ekipleri ile birlikte ambulansa taşındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, güvenlik amaçlı akü başlıkları söküldü. Araçta büyük maddi hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.