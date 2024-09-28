Muğla'da komşu kavgası: 1 ölü

Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram A. av tüfeğiyle, komşusu Çetin'e ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.