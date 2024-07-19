Muğla'da korkunç işkence: Boynundan ve ayaklarından bağlayıp dövdü

Muğla’da eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp döven adam, tutuklandı.



Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi’nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti.



Olay yerine giden ekipler, Melek B’yi salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.



Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eşini dövdüğü ileri sürülen Soner B, gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.