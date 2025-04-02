Muğla'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın sahil kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından, Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyu'nda sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi.
Yoğun yağış nedeniyle Akbük Koyu'nda yaşayan vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Aniden bastıran yağış, bölgede yer yer su birikintilerine neden olurken, hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.
Yetkililer, yağışın etkili olmaya devam edebileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Özellikle düşük kotlardaki bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
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