Muğla'da lüks villaya operasyon: 3 kişi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan müşterek çalışmada, Düzce İlamat Bürosunca ‘Tasarlayarak Öldürme’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheli bir şahıs Ula ilçesinde saklandığı villada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.