Muğla'da lüks yata operasyon: İki kişi gözaltına alındı

Muğla'da lüks yelkenli yata gerçekleştirilen operasyonda 80 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.

’nın ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince kaçak göçmen taşıyan lüks yelkenli tekne tespit edildi. Yapılan kontrollerde teknede 80 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 2 organizatör olduğu belirlendi.

için harekete geçen ekipler, kısa sürede yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede bulunan kaçak göçmenler ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edilen 2 organizatörün cep telefonlarında yapılan incelemede, Ekincik mevkiinden İtalya’ya gitmeyi planladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, 80 kaçak göçmen ise gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

