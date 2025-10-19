Muğla'da minibüs alev topuna döndü

Muğla'da seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı.

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pazardan evine dönmekte olan bir çiftçiye ait minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü adeta alev topuna çevirdi.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip kendini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çabası sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ancak minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.