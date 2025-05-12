Muğla'da motosiklet kazası: Üç yaralı

Muğla'da meydana gelen motosiklet kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Menteşe ilçesindeki Akyol mevkisinde yaşandı.

48 AKY 921 plakalı motosiklet ile 48 TT 089 plakalı motosikletin çarpıştığı kazada, 48 AKY 921 plakalı motosikletin sürücüsü İ.U., motosiklette yolcu olarak bulunan hamile S.U. ve diğer motosiklette yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.