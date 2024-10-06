Muğla'da motosikletin çarptığı kadın öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Muğla'da motosikletin çarptığı kadın öldü

M.A. idaresindeki 48 ANE 240 plakalı motosiklet, -Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hörü Yılmaz'a (41) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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