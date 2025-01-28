Muğla'da nitelikli yağma suçundan aranan kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında çalışmalar kapsamında, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.