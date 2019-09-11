Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.
Muğla'da okul servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı
DHATürkiye
Muğla'da öğrencileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı. Kazada sonucunda 13 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.