Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ile müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.
Muğla'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.