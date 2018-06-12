Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Karabörtlen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor.
Muğla'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Ula ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.