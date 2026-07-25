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Muğla'da orman yangını. 5 hektar ziraat ve orman alanı zarar gördü, 1 kişi gözaltında

25.07.2026 17:17

Son Güncelleme: 25.07.2026 19:49

Muğla'da orman yangını. 5 hektar ziraat ve orman alanı zarar gördü, 1 kişi gözaltında
DHA

Muğla Menteşe'deki yangın tarım arazisinden başladı.

AA, DHA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

 

Yangında 5 hektar ziraat ve ormanlık alan zarar gördü.

 

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının, kaynak makinesinden çıktığı tespit edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarmanın olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.