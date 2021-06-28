Muğla'da orman yangını (Evler tahliye ediliyor)

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına alındı.



Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

KARA YOLU KAPATILDI



Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Jandarmalar ise yakındaki evleri önlem amaçlı tahliye etti.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Alevler yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.