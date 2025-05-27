Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA HELİKOPTER SEVK EDİLDİ



Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi.



Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.