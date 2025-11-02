Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait üç helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

