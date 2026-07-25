Muğla'da orman yangını. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
25.07.2026 17:17
Son Güncelleme: 25.07.2026 17:38
DHA
Muğla Menteşe'deki yangın tarım arazisinden başladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangına 3 uçak, 7 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.