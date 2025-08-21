Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
