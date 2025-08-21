Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

