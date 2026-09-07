Muğla'da orman yangını. Kuvvetli rüzgarla büyüdü

Muğla 'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütüyor.