Muğla'da orman yangını. Kuvvetli rüzgarla büyüdü
07.09.2026 07:25
Anadolu Ajansı
Menteşe'de sabah erken saatlerde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütüyor.