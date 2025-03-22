Muğla’da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.