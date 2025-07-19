Muğla'da otluk alanda yangın

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Köyceğiz'e bağlı Sazak Mahalesi'nde çkış nedeni henüz tespit edilemeyen otluk alan yangını sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Yanan bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Sazak Mahallesi sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.