Muğla'da otomobil alev topuna döndü! Yangın yol kenarına kadar sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, yol kenarına sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil metal yığınına döndü.

Muğla'da otomobil alev topuna döndü! Yangın yol kenarına kadar sıçradı

Sabah saatlerinde Yalıkavak - Bodrum yolunda ilerleyen otomobil, yolun çift şeride döndüğü noktada yanmaya başladı. Aracın sürücüsü İbrahim B. otomobili sağa çekip tüpüyle söndürmek istedi fakat yangın tüpü çalışmadı.

O sırada yoldan geçen başka bir sürücü de yangına tüple müdahale etmek istedi ama o tüp de çalışmadı.

Otomobildeki alevler yol kenarındaki istinat duvarından aşağı sıçradı. Bölgede bulunan büyükbaş hayvanlar yanma tehlikesine karşı tahliye edildi.
İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.
Otomobil, yangın sonrası adeta metal yığınına döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...