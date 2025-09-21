Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'da Abdullah Sefa Çavdır'ın (20) kullandığı motosiklet, Fethiye ilçesi Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 06 DK 320 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Çavdır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.