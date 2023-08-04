Muğla’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Yatağan-Menteşe kara yolu Salihpaşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobilin motosiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Samet Baş (18) ve Ramazan Kara'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan İlyas K. ve Egem K. ise ambulansla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ekipler kara yolunda önlem alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.