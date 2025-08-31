Muğla'da otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Bayır Mahallesi Karabel mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, otomobiliyle seyir halinde olan Adem Yaman (37), karşı yönden gelen İsmail C. (38) yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yaman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Adem Yaman'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.